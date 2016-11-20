Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии

На севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, пассажирский поезд сошел с рельс, и в результате трагедии погибли около 90 человек, однако информация по погибшим и пострадавшим постоянно обновляется, передает replyua.net со ссылкой на индийские издания.
Одно из новостных агентств - ANI UP – опубликовало на своей странице в Твиттере первые снимки с места трагедии. В первые минуты после крушения сообщалось о 60 погибших, потом цифра возросла до 91 человека. Полицейские отметили, что четырнадцать вагонов пассажирского экспресса, следующего из Индора в Патну, сошли с рельс. Очевидцы рассказали полицейским, что больше всего пассажиров находилось в первом и во втором вагонах состава, и там погибших больше всего. К этому часу пострадавших уже 150 человек, информация уточняется.
Вблизи места трагедии находится несколько больниц, и сейчас они работают в усиленном режиме. В полиции назвали первую версию схода вагонов – скорее всего, рельсы были сломаны. Сейчас на месте работают десятки спасателей и десятки единиц техники. По мере разбора завалов число жертв продолжает расти.
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