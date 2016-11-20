валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии

Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии
На севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, пассажирский поезд сошел с рельс, и в результате трагедии погибли около 90 человек, однако информация по погибшим и пострадавшим постоянно обновляется, передает replyua.net со ссылкой на индийские издания.

Одно из новостных агентств - ANI UP – опубликовало на своей странице в Твиттере первые снимки с места трагедии. В первые минуты после крушения сообщалось о 60 погибших, потом цифра возросла до 91 человека. Полицейские отметили, что четырнадцать вагонов пассажирского экспресса, следующего из Индора в Патну, сошли с рельс. Очевидцы рассказали полицейским, что больше всего пассажиров находилось в первом и во втором вагонах состава, и там погибших больше всего. К этому часу пострадавших уже 150 человек, информация уточняется.

Вблизи места трагедии находится несколько больниц, и сейчас они работают в усиленном режиме. В полиции назвали первую версию схода вагонов – скорее всего, рельсы были сломаны. Сейчас на месте работают десятки спасателей и десятки единиц техники. По мере разбора завалов число жертв продолжает расти.

Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии
Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии
Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии
Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
21345

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что


Последние новости

Обама дал прогноз по будущей политике Трампа

Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии

Названа сумма, необходима для восстановления Донбасса

Радзиховский: Путин не жадничает, просто для него это большой вопрос

Лукьяненко: как меняется сознание украинцев

Назаров: миф о притеснениях русских в Украине

Канада и далее будет оказывать военную поддержку Украине

Террористам «ЛНР» снизили зарплаты за «защиту родины»

В четвертый раз: Меркель вновь хочет стать канцлером Германии

Кудрин: теперь у РФ те же проблемы, что и при СССР

Омелян рассказал о начале работы аэропорта в Ужгороде

На Донбассе созданы три военно-гражданские администрации

Профессор: Путин послал Трампу четкий сигнал по Украине

Польские педагоги протестуют против реформы образования

В ГПУ рассказали подробности допроса Порошенко

На заводе в Керчи строят судно для России

Портников: самый страшный сон для России

В Днепре будут удлинять линию метрополитена

Украина станет членом НАТО – Парубий

Эксперты назвали самые надежные авиакомпании в мире

 Новости за день