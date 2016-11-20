валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Власти Турции не справляются с мигрантами из мусульманских стран

Власти Турции не справляются с мигрантами из мусульманских стран
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, в результате пожара, разразившегося в субботу в репатриационном центре в Стамбуле, 123 мигранта совершили побег. Власти Турции заявили, что установить их местонахождение пока не удалось.

Министерство внутренних дел Турции заявило, что сто двадцать три мигранта бежали из репатриационного центра, находящегося в Стамбуле, во время хаоса, вызванного пожаром. Министр МВД Турции заявил, что здание центра была намеренно подожжено несколькими мигрантами. Во время эвакуации беженцев многим из них удалось сбежать. Полиции на данный момент удалось задержать лишь двадцать беглецов, более сотни остаются на свободе.

Также в сообщении турецкого ведомства указывается, что в результате пожара три иностранца получили ранения, в связи с чем, были госпитализированы. Турецкие власти полагают, что в поджоге замешаны также отдельные работники центра, которые не ограничили доступ мигрантов в помещения, где хранились горючие материалы. Большинство сбежавших беженцев являются гражданами Афганистана и Пакистана.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
12830

Доки Рабінович і Тимошенко організовували пікети, українські військові успішно випробували «сюрприз» для Путіна

На думку українського блогера Павла Правого, за збігом обставин в останні дні в Україні різні люди по-своєму використовували свій час для України. Так, коли в Києві проплачені на московські гроші


Последние новости

Панфілов: остання зброя Путіна

Трамп оказался настолько рассудительным и доброжелательным, что некоторых даже разочаровал - СМИ

Власти Турции не справляются с мигрантами из мусульманских стран

«Манчестер Юнайтед» не пустил российских болельщиков на футбольный матч в Одессе

Парламентской Ассамблеи НАТО показали российское оружие на Донбассе (ВИДЕО)

Нове антипутінське призначення в команді Трампа

«Розпил» бюджетних коштів чи залякування населення? В окупованій Феодосії вживають антитерористичних заходів

Блогер пояснив, чому не варто боятись призначення проросійського Флінна в адміністрацію президента США

Саакашвілі як реформатор «вийшов у тираж» - блогер

Нові звірства російських військових у Сирії

Ніякого сорому: Соболєв пояснив декларацію однопартійця «традиціями матріархату»

Портников объяснил, почему в России быстро перестанут радоваться избранию Трампа

Іракські війська зіткнулись з опором під Мосулом

12 способов не уснуть за рулем

У Женеві пояснили скандальне конвоювання російських літаків

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Портніков: скоро американський президент просто не помічатиме Путіна

Последний тур Обамы по Европе - фоторепортаж

Казанський: пара ремарок про «громадянську війну» в Україні

Основные причины и лечение сухого кашля

 Новости за день