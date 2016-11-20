Власти Турции не справляются с мигрантами из мусульманских стран

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, в результате пожара, разразившегося в субботу в репатриационном центре в Стамбуле, 123 мигранта совершили побег. Власти Турции заявили, что установить их местонахождение пока не удалось.
Министерство внутренних дел Турции заявило, что сто двадцать три мигранта бежали из репатриационного центра, находящегося в Стамбуле, во время хаоса, вызванного пожаром. Министр МВД Турции заявил, что здание центра была намеренно подожжено несколькими мигрантами. Во время эвакуации беженцев многим из них удалось сбежать. Полиции на данный момент удалось задержать лишь двадцать беглецов, более сотни остаются на свободе.
Также в сообщении турецкого ведомства указывается, что в результате пожара три иностранца получили ранения, в связи с чем, были госпитализированы. Турецкие власти полагают, что в поджоге замешаны также отдельные работники центра, которые не ограничили доступ мигрантов в помещения, где хранились горючие материалы. Большинство сбежавших беженцев являются гражданами Афганистана и Пакистана.
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