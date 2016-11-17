Эксперты назвали самый страшный мост в мире

Самым опасным в мире эксперты назвали мост Хусаини через реку Хунза в Пакистане, информирует replyua.net со ссылкой на InfoKava. Пакистанцы, живущие в населенных пунктах, расположенных вблизи реки, переходят мост уже несколько десятилетий и не считают его опасным, поскольку уже привыкли к такому виду «переправы».
Мост появился в этом гористом районе очень давно и стал спасением для местных жителей и единственным способом добраться до основной части страны, куда нельзя было доехать на транспорте. Богатые пакистанцы добирались до центра страны на частных самолетах, другие всю жизнь жили в горах. В 1978 году власти все же построили шоссе, соединяющее важные населенные пункты, однако большинство жителей по-прежнему добираются до нужного им места по страшному подвесному мосту.
Кстати, мост Хусаини не является единственным в этом районе Пакистана – здесь можно найти еще несколько подвесных мостов, однако они намного короче. На мосту нет многих досок, и при каждом порыве ветра он сильно раскачивается, но это абсолютно не пугает местных жителей.
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