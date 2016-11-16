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Власти Малайзии сообщили, когда объявят имена виновных в падении Боинга

Власти Малайзии сообщили, когда объявят имена виновных в падении Боинга
Лиоу Тионг Лай, министр транспорта Малайзии, заявил о том, что власти страны готовы будут назвать имена виновных в трагедии на Донбассе до конца 2017 года, информирует replyua.net со ссылкой на The Star.

Министр рассказал, что сначала подозреваемых в гибели пассажиров Боинга будут допрашивать следователи, и это необходимо, чтобы выяснить все детали. «Когда мы точно определим, кто причастен к падению Боинга на Донбассе, власти Малайзии сделают все возможное, чтобы эти люди предстали перед судом, который пройдет в Нидерландах», заявил министр транспорта. Кроме того, он отметил, что следственная группа уже составила список из ста человек, которые могут быть причастны к авиакатастрофе.

Напомним, что следствие по сбитому Боингу продолжается уже третий год. Пассажирский лайнер упал на Донбассе в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек – граждане десяти государств. Вина России в этом преступлении практически доказана, и недавно был обнародован новый отчет по расследованию катастрофы. Однако, по мнению многих экспертов, расследование может затянуться на долгие месяцы.
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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