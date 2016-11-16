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Первый авианосец Китая был построен в Украине, - Foxnews

Первый авианосец Китая был построен в Украине, - Foxnews
Соломон Манн на своей странице пишет, что самыми мудрыми в деле строительства авианосцев оказались китайцы – еще в 1990-е годы они купили у Украины недостроенный крейсер «Варяг», якобы для устройства плавучего аттракциона всего за 25 миллионов долларов и за десять лет превратили в авианосец «Ляонинг», - передает replyua.net.

Власти Китая заявили, что авианосец готов к бою, однако на данном этапе будет участвовать в учениях в качестве платформы для проведения различных тестов и обучения. «Ляонинг» был введен в эксплуатацию еще в 2013 году, однако полностью укомплектован лишь сейчас. На борту первого китайского авианосца находится 1000 военнослужащих, 26 самолетов и вертолетов. Манн сообщает, что цена крейсера «Варяг» была явно заниженной – за его близнеца Индия заплатила 1,8 миллиардов долларов США.

Китайское правительство пока не делало заявлений в отношении того, как оно намерено использовать свой первый авианосец, однако эксперты полагают, что он будет использоваться Китаем для укрепления своих позиций в территориальных спорах в Южно-Китайском море, а также для противостояния вызовам ВМС США.
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