Новая Зеландия переживает последствия цунами

После мощных подземных толчков на берега Новой Зеландии обрушилось цунами, и прогнозы метеорологов неутешительные – угроза еще нескольких цунами в стране сохраняется, передает replyua.net со ссылкой на местные источники. Первая высокая волна обрушилась на Южный остров, также высокие волны наблюдались на острове Северный, на архипелаге Чатем, который находится в нескольких сотнях километров от основной части Новой Зеландии.
Спасательные службы предупредили жителей страны о том, что последствия подземных толчков могут ощущаться длительное время, и угроза цунами будет сохраняться много часов. Жители страны еще несколько часов назад начали эвакуироваться в горы. Напомним, что накануне в Новой Зеландии были зафиксированы мощные подземные толчки – землетрясений в этой стране не было уже много лет. Магнитуда достигала 7,4 баллов, однако сейсмологи из Германского центра исследования земли уверяли, что магнитуда подземных толчков составляла 7,9 баллов.
Эпицентр землетрясения находился в нескольких десятках километров от Крайстчерча. Последний раз мощное землетрясение в Новой Зеландии произошло пять лет назад. Тогда были полностью разрушены несколько населенных пунктов, погибло около двухсот человек.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Впечатление петербуржца от посещения Крыма