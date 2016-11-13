В Болгарии проходит второй тур выборов президента

Сегодня, 13 ноября, граждане Болгарии будут выбирать президента во втором туре. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию агентства Novinite.
Право на участие в выборах нового главы государства, который придет вместо Росена Плевнелиева, есть у почти семи миллионов болгар. Для голосования по всей стране уже отрыты более 12 тысяч участков. Еще 325 участков в 71 стране работают вне пределов Болгарии. Исполнить свой гражданский долг можно до 20:00 по местному времени (совпадает с киевским)
В избирательном бюллетене есть три варианта: «не поддерживаю ни единого кандидата», Цецка Цачева, являющаяся спикером парламента и представителем правящей партии GERB; Румен Радев, представляющий Социалистическую партию, экс- руководитель военно-воздушных сил, которого считают лояльным к России.
По итогам первого тура выборов, который проводился неделю назад, победу получил пророссийский кандидат Румен Радев.
Ожидается, что оглашение предварительных результатов выборов состоится после восьми часов вечера. А уже официальные станут известными на следующей неделе. Вступление на должность нового болгарского президента запланировано на январь 201 года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость