Пономарь: объясняю специально для троллей

На своей странице в Фейсбуке Олег Пономарь комментирует свой утренний пост, о котором мы писали ранее, и поясняет, что делает это специально для набежавших троллей, передает replyua.net. По его словам, он хочет объяснить, почему так внимательно мы следим за курсом российского рубля.
Дело в том, что девальвация рубля – это прямой путь к уничтожению финансовой и банковской системы РФ, объясняет эксперт. Чем быстрее обрушится рубль, тем скорее Россия завершит свои агрессивные действия по отношению к Украине и выведет войска с Донбасса. Россия – это агрессор, поэтому столько внимания приковано к российскому рублю. Далее, пишет Пономарь, никогда нельзя сравнивать гривну и рубль, поскольку экономические связи между РФ и Украиной снизились до минимума за последние два года, поэтому курс гривны уже не может зависеть от курса рубля.
Тем более, что Россия и Украина сейчас в разных ситуациях: Украине помогают почти все страны, а от России, напротив, почти все отвернулись, и она близка к полнейшей изоляции. Кроме того, рейтинги Украины снова начали повышаться, что дает возможности для дальнейшего развития.
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