Саммит НАТО переносят с зимы на лето из-за Трампа

Немецкое издание Шпигель сообщает о том, что саммит НАТО, который должен был состояться в начале следующего года, был перенесен на более поздние сроки из-за победы Дональда Трампа на выборах, передает replyua.net. Как стало известно, саммит глав государств, входящих в НАТО, пройдет только летом 2017 года.
Руководство Североатлантического альянса дает время новому главе Белого дома Дональду Трампу, чтобы он определился с внешнеполитическим курсом страны, а также с дальнейшей политикой в отношении НАТО, поскольку Трамп неоднократно заявлял о том, что «альянс себя изжил, и США не собираются и дальше финансировать НАТО».
В НАТО подчеркнули, что республиканец считает альянс «болезненной организацией», и в случае проведения саммита в начале 2017 года, он бы просто туда не явился, если его предвыборная риторика совпадает с тем, что он собирается делать дальше. Саммит должен был пройти через несколько дней после инаугурации президента США.
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