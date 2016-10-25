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Ватикан и Аргентина рассекретят архивы 1976-1983 годов, доказывающие преступления военной хунты

Ватикан и Аргентина рассекретят архивы 1976-1983 годов, доказывающие преступления военной хунты
Информационное агентство Reuters сообщает, что Ватикан и Аргентина заявили о намерении рассекретить архивы, являющиеся свидетельствами военных преступлений, совершенных в 1976-1983 годах аргентинской военной диктатурой.

Архивы содержат около 3000 писем, в которых повествуется об убийствах более чем 30 000 человек. Эта переписка между членами семей жертв диктатуры и представителями Римско-католической церкви содержалась в тайне долгие годы, однако теперь к ней предоставят доступ члена семей погибших. Правозащитные группы обвиняют церковнослужителей в сокрытии преступлений хунты, однако архиепископ Буэнос-Айреса Марио Поли на пресс-конференции заявил журналистам: «Мы не боимся архивов и в скором времени назовем дату обнародования».

Представители Ватикана добавили, что репутация аргентинской церкви была запятнана связями между отдельными высокопоставленными священнослужителями и военными правителями. Критики Хорхе Бергольо, ныне Франциска, сказали, что он не сделал достаточно для священников, которые бросили вызов диктатуре, когда он был лидером иезуитов в Аргентине. Многие священники аргентинской церкви в те годы были похищены и подвержены пыткам, некоторых из них выбросили живыми в Атлантический океан, желая утопить.

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