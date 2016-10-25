НАТО посилює північний кордон із Росією – блогер

Військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував одну із найсвіжіших новин з Північноатлантичного альянсу на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, - про це повідомляє replyua.net.
За словами блогера, дуже приємно отримувати підтвердження того, про що пишеш, у наступних повідомленнях ЗМІ. Цього разу на таке підтвердження журналістам знадобилось більше двох тижнів – нарешті провідні видання написали, що у Норвегії буде розміщено морську піхоту Сполучених штатів Америки. Отже, вперше з часів Другої світової війни на території Норвегії з’явиться іноземний військовий контингент – триста тридцять американських морпіхів. Їх постійним місцем дислокації стане військова база Вернес – укріплення, яке має вихід до Торнхейму, одного із найдовших норвезьких фьордів.
Власне, від спільних навчань у рамках Альянсу Норвегія і США перейшли до постійної військової присутності. І причиною тому – Російська Федерація, яка не тільки неадекватно поводиться із сусідами, а і заявила про свої непомірні апетити на Арктику. А остання лежить в зоні інтересів не лише скандинавських держав, а і Сполучених штатів Америки, тож тандем є більш ніж очевидним і очікуваним. Ну що ж, знову «переграв», - підсумовує блогер.
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