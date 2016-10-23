Вантажний космічний корабель Cygnus провів стикування з МКС

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Сьогодні, двадцять третього жовтня 2016 року, вантажний космічний корабель Cygnus («Сигнус») провів успішне стикування з міжнародною космічною станцією, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-порталу «Радіо Свобода».Так, за повідомленнями NASA, цей корабель доправив до МКС більше двох тон вантажу. Більшу частину його становлять продукти харчування та апаратура, яка буде надалі використовуватись для проведення різноманітних наукових експериментів. Космічний човник Cygnus є власністю приватної американської компанії Orbital ATK. Його запуск відбувся сімнадцятого жовтня поточного року. Це був перший запуск з того часу, як у березні 2014 року відбувся вибух ракети-носія Antares. Ця аварія стала предметом ретельного вивчення вчених. Після низки аналізів, проведених ними, було з’ясовано, що саме стало причиною аварії і як запобігти таким випадкам в майбутньому.Нагадаємо, сьомого вересня 2016 року на Міжнародну космічну станцію прибула сорок дев’ята експедиція, у складі якої перебувають росіяни Сергій Рижиков, Анатолій Іванишин та Андрій Борисенко, японець Такуя Онісі та американці Роберт Шейн Кімброу та Кейтлін Рубенс.