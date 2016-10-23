Ключ з легендарного Титаніка оцінили в більше ніж сто тисяч доларів

Сьогодні, двадцять третього жовтня 2016 року, на аукціоні Henry Aldridge & Son було продано оригінальний ключ від комори легендарного пасажирського судна «Титанік», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».
Так, ключ від комори, де зберігався інвентар та рятувальні жилети, було знайдено поряд із тілом стюарда корабля Сіднея Седьюнарі. Знахідку передали вдові стюарда, у родині якої вона і зберігалась більше ста років. Учасники аукціону оцінили цінний історичний екземпляр у сто чотири тисячі доларів США. Крім того, за двадцять три тисячі доларів було продано листівку, яку відправив старший телеграфіст Титаніка.
Нагадаємо, корабель «Титанік» затонув в Атлантичному океані під час свого першого плавання п’ятнадцятого квітня 1912 року через зіткнення з айсбергом. Сучасники називали судно «непотопляємим» із-за інноваційної для того часу конструкції. Майже півтори тисячі осіб загинули, понад сімсот пасажирів вдалось врятувати. Особливо відомою ця катастрофа стала завдяки масштабній однойменній екранізації, які побачила світ в 1997 році. Уламки судна знайдено і зараз вони слугують предметом дослідження низки науковців та шукачів скарбів.
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