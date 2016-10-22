Венесуэла закрыла свое воздушное пространство для пассажирских самолетов

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, колумбийская авиакомпания Avianca сегодня заявила, что будет избегать венесуэльского воздушного пространства после инцидента, создавшего дипломатический скандал.
Колумбийский пассажирский авиалайнер, выполняя обычный рейс из Испании в Боготу, в небе над Венесуэлой был встречен двумя венесуэльскими истребителями, которые вынудили его покинуть воздушное пространство страны. Власти Колумбии заявили, что их самолеты использовали этот воздушный коридор всегда, и что такое случилось впервые.
В данный момент между странами проводится дипломатическое расследование. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Авиакомпания временно приостановила полеты над Венесуэлой, что подтверждается данными онлайн-трекера авиарадара самолета, совершившего рейс сегодня. Авиакомпании других стран пока не делали подобных заявлений. Отношения между Колумбией и Венесуэлой являются напряженными в течение многих лет, социалистическое правительство Венесуэлы часто обвиняет власти Колумбии в провокациях, однако иногда претензии поступают и от колумбийской стороны.
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