Великобритания и США выдвинули ультиматум Асаду и его сторонникам

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Великобритания и Соединенные Штаты заявили в сегодня, что они рассматривают возможность введения дополнительных санкций против президента Сирии Башара Асада и его сторонников, в частности – России, призывая ее «помочь положить конец сирийской войне».
Глава британского МИД Борис Джонсон заявил журналистам: «Очень важно, что мы не снижаем давления, продолжая склонять Асада и его сторонников к завершению войны. В связи с этим мы готовы принять решение о введении новых, дополнительных санкций против сирийского режима и его сподвижников, в частности – всех виновных в совершении военных преступлений, рассматриваемых в данный момент Международным уголовным судом».
Он добавил: «В конечно итоге, эти меры должны достичь своей цели и серьезно навредить лицам, виновным в этих злодеяниях и эти люди должны сейчас в серьез об этом подумать». Джонсон подчеркнул, что у ЕС нет никаких интересов в сирийском конфликте, однако эту «бесчеловечную бойню на Ближнем Востоке необходимо прекратить».
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