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СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Великобритания и США выдвинули ультиматум Асаду и его сторонникам

Великобритания и США выдвинули ультиматум Асаду и его сторонникам
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Великобритания и Соединенные Штаты заявили в сегодня, что они рассматривают возможность введения дополнительных санкций против президента Сирии Башара Асада и его сторонников, в частности – России, призывая ее «помочь положить конец сирийской войне».

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил журналистам: «Очень важно, что мы не снижаем давления, продолжая склонять Асада и его сторонников к завершению войны. В связи с этим мы готовы принять решение о введении новых, дополнительных санкций против сирийского режима и его сподвижников, в частности – всех виновных в совершении военных преступлений, рассматриваемых в данный момент Международным уголовным судом».

Он добавил: «В конечно итоге, эти меры должны достичь своей цели и серьезно навредить лицам, виновным в этих злодеяниях и эти люди должны сейчас в серьез об этом подумать». Джонсон подчеркнул, что у ЕС нет никаких интересов в сирийском конфликте, однако эту «бесчеловечную бойню на Ближнем Востоке необходимо прекратить».

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