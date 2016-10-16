В Индонезии рухнул мост, убив девять человек

Как передает replyua.net, обвал моста в Индонезии вблизи Бали привел к смерти девятерых человек, как минимум тридцать получили ранения. Сооружение, известное как «Желтый мост», соединяло два острова, находящиеся к востоку от индонезийского курорта Бали.
Обвал моста вблизи острова Бали произошел в воскресенье около шести вечера. Как объяснили очевидцы, мост упал из-за перегрузки – во время проведения религиозной церемонии на него взошли слишком много людей. Длинна моста составляет 100 м, а ширина – 1,5 м. Он предназначен только для людей и мотоциклов, однако, сотрудники полиции сообщили, что на него взошли единовременно слишком много людей, из-за этого возникла перегрузка. Подвесной мост находился на высоте двух метров от воды, поэтому все погибшие оказались раздавленными его обломками. Полиция заявила, что все пострадавшие от этой аварии – местные жители.
Поисково-спасательная операция проводилась сегодня до 21:00 по местному времени и будет возобновлена завтра на рассвете. В числе погибших оказались трое детей в возрасте от 3 до 9 лет. Два человека серьезно ранены и находятся в тяжелом состоянии, еще 28 получили незначительные травмы.
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