В Гаити пройдут президентские выборы, несмотря на тысячи вынужденных переселенцев

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Информационного агентство Reuters сообщает, что власти Гаити заявили о начале предвыборной кампании, несмотря на гуманитарную катастрофу в стане, ставшую последствием мощнейшего урагана «Мэтью». Президентские выборы состояться в Гаити 20 ноября – об этом replyua.net.Выборы главы государства должны были проводиться раньше, однако были перенесены на более позднюю дату из-за урагана, обрушившегося на страну. По мнению правительства страны, до назначенной даты голосования у служб Гаити будет достаточно времени для восстановления всех необходимых ресурсов и коммуникаций. Глава Центральной избирательной комиссии Гаити отметил, что они обеспечат доступность выборов, несмотря то, что еще неделю назад президент страны заявлял о 350 000 вынужденных переселенцах и разрушенном имуществе во многих регионах страны.Чиновники заверили, что они обеспечат возможность для лиц, пострадавших от шторма, проголосовать на выборах, потому что в противном случае, их результаты могут быть признаны нелегитимными. Также они заявили, что второй тур президентских выборов в Гаити состоится 29 января.