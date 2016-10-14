валюта
СпецтемаМанн: Бальчун начинает звереть

Ситуация в Гонконге накаляется

Ситуация в Гонконге накаляется
Как передает replyua.net со ссылкой на The Reuters, отношения между властями Китая и Гонконгом серьезно накалились – спустя два года протестов стремление региона к независимости только усиливается.

Длительное время тема обретения регионом независимости считалась табу, поскольку отношения между Китаем и Гонконгом были построены на принципе «одна страна, две системы» - так было с момент перехода бывшей британской колонии под власть Китая в 1997 году. Однако, некоторые чиновники в азиатском финансовом центре стали призывать к самоопределению региона и независимости. Демонстрации, начавшиеся в связи с этим, длятся уже два года, однако они не привели к каким-либо уступкам Пекина.

Вчера двое из вновь избранных депутатов гонконгского парламента заявили, что они «верны гонконгской нации», однако считают, что «Гонконг – это не Китай». Эти заявления последовали сразу после принятия ими присяги, в связи с чем 25-летний и 30-летний парламентарии были исключены из законодательного органа. Китайское официальное информационное агентство Синьхуа назвало их поведение «презренным». Пекин также добавил, что эти люди нарушили конституцию страны и заслуживают возмущения и решительного осуждения.

Горячая тема: Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Зухвале пограбування банку в Ростові

Лавров обвинил США в намеренном невыполнении условий перемирия в Сирии

Обама обізвав Трампа «профнепридатним»

Еще две женщины заявили о сексуальных домогательствах Трампа

Іслямов звинуватив Україну у байдужості до долі кримчан

Дмитрий Кулеба: План возвращения России в ПАСЕ окончательно провалился

Порошенко знову їде до ЄС

В Гаити пройдут президентские выборы, несмотря на тысячи вынужденных переселенцев

Блогер: Савченко осоромила Україну

Ситуация в Гонконге накаляется

Зачем Россия расторгла соглашение с Украиной по нефтепродуктопроводам

Мешканці окупованого Севастополя обурені підвищенням цін на проїзд

Миграционная политика Венгрии нанесла непоправимый вред окружающей среде - экологи

Власти США экстрадируют мексиканского наркоборона

Путін подарував Росії найбажаніше – ікону Сталіна – блогер

Никифоров: захват Крыма РФ - идеальный классический пример гибриной операции

Що означатимуть «дипломатичні санкції» проти Росії?

ЕС готовит новые санкции против России

Россия опровергает гибель шесть российских военных в Сирии

Британские волонтеры возмущены отказом въезда во Францию

 Новости за день