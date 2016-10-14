Ситуация в Гонконге накаляется

Как передает replyua.net со ссылкой на The Reuters, отношения между властями Китая и Гонконгом серьезно накалились – спустя два года протестов стремление региона к независимости только усиливается.
Длительное время тема обретения регионом независимости считалась табу, поскольку отношения между Китаем и Гонконгом были построены на принципе «одна страна, две системы» - так было с момент перехода бывшей британской колонии под власть Китая в 1997 году. Однако, некоторые чиновники в азиатском финансовом центре стали призывать к самоопределению региона и независимости. Демонстрации, начавшиеся в связи с этим, длятся уже два года, однако они не привели к каким-либо уступкам Пекина.
Вчера двое из вновь избранных депутатов гонконгского парламента заявили, что они «верны гонконгской нации», однако считают, что «Гонконг – это не Китай». Эти заявления последовали сразу после принятия ими присяги, в связи с чем 25-летний и 30-летний парламентарии были исключены из законодательного органа. Китайское официальное информационное агентство Синьхуа назвало их поведение «презренным». Пекин также добавил, что эти люди нарушили конституцию страны и заслуживают возмущения и решительного осуждения.
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