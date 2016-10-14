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Во всем мире начинается акция против Путина

Во всем мире начинается акция против Путина
Сегодня в 60 государствах активисты устроят акцию против российского президента, и украинцы также примут в ней участие. Как сообщает replyua.net, такое заявление в эфире 112 Украина прозвучало от Ирины фон Бург, координатора этой международной акции.

По ее словам, в мероприятиях «Стоп Путин» примут участие жители шестидесяти государств, также акции пройдут в нескольких городах Украины. Координатор отметила, что мероприятия по всему миру пройдут только с одной целью – активисты будут призывать Путина и Кремль остановиться в их военных преступлениях. «У активистов три требования – вернуть пленных, усилить миссии ОБСЕ и вывести войска РФ с территории Украины. В акции примут участие не только украинцы – на улицы городов выйдут татары, сирийцы, швейцарцы, французы, однако украинцев будет большинство – около пяти тысяч», отметила фон Бург.

По ее словам, они хотят только остановить войну, а также предотвратить убийства украинских граждан. «Мы все для этого сделаем, и, если будет нужно, из Европы на Донбасс поедут целыми делегациями, с журналистами. С фронта покажем, что происходит на самом деле», добавила координатор.

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