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Президент Филиппин бросил вызов США, ЕС и ООН

Президент Филиппин бросил вызов США, ЕС и ООН
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Филиппин Родриго Дутерте сегодня во время своего телеобращения к гражданам страны заявил, что он «бросает вызов США, Европейскому союзу и ООН» с тем, чтобы они провели расследования филиппинской кампании по борьбе с наркотиками. Он добавил: «Я готов играть с Западом в эту игру и посмотрим, чьи аргументы будут сильнее».

Дутерте также заявил, что он «открыт для внешнего мониторинга», который могут провести США, ЕС или ООН, обвиняющие его, как главу государства, в массовых нарушения прав, а также незаконном причинении смерти лицами, связанным с наркобизнесом. Он отметил, что ему при этом должно быть предоставлено право быть выслушанным – как это полагается подсудимому. Он сообщил: «Я буду играть с вами. Я уверен, что ваша игра не будет ярче, чем моя. Я задам вам пять неудобных вопросов, которые вас унизят». Также он призвал народ Филиппин следить за развитием событий по этому вопросу, поскольку «они обещают быть зрелищными».

Также в своем телеобращении Дутерте заявил, что основная цель его кампании по борьбе с наркоторговлей – это очистка улиц от наркодилеров и спасение будущих поколений филиппинцев от вреда, наносимого наркотиками.

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