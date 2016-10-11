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Украина вошла в рейтинг самых небезопасных стран

Украина вошла в рейтинг самых небезопасных стран
В рейтинге самых мирных государств Украина находится на одном из самых последних мест. Как информирует replyua.net, рейтинг самых безопасных стран был опубликован на сайте Института экономики и мира Австралии. Всего в рейтинге 163 государства, и Украина находится на далеком 156 месте.

Самой безопасной страной в мире объявили Исландию, также в первую пятерку попали Новая Зеландия, Австрия, Норвегия и Дания. На самых последних местах, следом за Украиной, расположились Йемен, Центральная Африканская республика, Афганистан, Сомали, Южный Судан и Ирак. Однако самой опасной для жизни страной эксперты назвали Сирию, причем это государство «возглавляет рейтинг с конца» уже не первый год. Россию тоже не считают миролюбивой страной, и сейчас она находится на 151-ом месте рейтинга.

При составлении рейтинга австралийские специалисты учитывают несколько факторов: политическую безопасность, терроризм, уровень преступности. По словам составителей рейтинга, этот год стал одним из самых тревожных, и ситуация с безопасностью ухудшилась во многих странах, включая даже Европу. Снижается глобальный уровень миролюбия, подчеркнули эксперты.

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