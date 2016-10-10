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Оприлюднено останні результати підрахунку голосів у Грузії

Оприлюднено останні результати підрахунку голосів у Грузії
Сьогодні, дев’ятого жовтня 2016 року, Центральна виборча комісія Грузії оприлюднила дані, отримані в результаті опрацювання дев’яноста дев’яти відсотків голосів виборців, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».

Так, Центрвиборчком повідомляє, що владна політична партія «Грузинська мрія» отримала доволі вагому перемогу, набравши більше сорока восьми відсотків голосів виборців. Опозиційній і орієнтованій на екс-президента Міхеїла Саакашвілі партії «Єдиний національний рух» віддали свої голоси двадцять сім відсотків виборців. Імовірно, отримає шанс пройти до парламенту, подолавши п’ятивідсотковий прохідний бар’єр, і проросійський «Альянс патріотів Грузії». ЦВК наголошує, що явка виборців була доволі низькою і склала всього п’ятдесят один відсоток.

Процедури голосування визнані міжнародними спостерігачами такими, що загалом відповідають загальновизнаній світовій практиці. Тим не менш, мали місце випадки незаконної агітації та насильства. Опозиція вже звинуватила чинну владу у тому, що вона «вкрала вибори», засудивши фальсифікації під час народного волевиявлення. Кінцеві результати голосування будуть оприлюднені найближчим часом, проте точно дізнатись про склад парламенту, з огляду на складність виборчого законодавства Грузії, можна буде лише за кілька тижнів.

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09 окт 2016
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Береза: попрощаться уже не удастся

Накануне вечером в Грузии закрылись все избирательные участки, и стало понятно, что партия Михаила Саакашвили проиграла на выборах. Все, кто уже собирался и хотел прощаться с грузином, могут об этом


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