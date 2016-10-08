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Стали известны наиболее вероятные победители парламентских выборов в Грузии

Стали известны наиболее вероятные победители парламентских выборов в Грузии
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, предварительный подсчет результатов парламентских выборов, прошедших сегодня в Грузии, а также социальные опросы, проведенные накануне выборов, показали, что наиболее вероятным победителем станет политическая партия «Грузинская мечта».

В соответствии с социальным опросом, проведенным государственной телекомпанией Грузии, «Грузинская мечта» должна победить почти с 54% голосов избирателей, в то время как ее конкурент, оппозиционная партия «Единое национальное движения» может набрать лишь 19,5% голосов. Другой социальный опрос, проведенных телеканалом «Рустави-2», показал, что правящая партия получит 39,9% голосов, оппозиционная – 32,7%. Такие огромные расхождения в результатах экзит-полов объясняются напряженностью предвыборной кампании, в ходе которой были совершены покушения на нескольких лидеров оппозиции с помощью огнестрельного оружия. Не прошли спокойно и сами выборы – около 100 неизвестных напали на избирательный участок в Марнеули, городе, расположенном в 30 километрах от Тбилиси. Полиция заявила, что все нападавшие – сторонники ОНД. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» уже поздравил своих сторонников с победой. Глава ЕНД также заявил, что его политическая партия победит, получив большинство мест в парламенте.

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