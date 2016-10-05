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Експерт: США знищать російське угруповання в Сирії за 2 дні

Експерт: США знищать російське угруповання в Сирії за 2 дні
При цьому спеціаліст відкинув можливість прямого зіткнення військових РФ і США в Сирії. Член-кореспондент Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сівков заявив, що в разі прямого зіткнення Росії і США в Сирії російське угруповання в цій арабській країні буде знищено Пентагоном за пару днів, інформує replyua.net.

Як повідомив експерт в ефірі НСН, досить вже кричати про могутність і таке інше, справи зайшли занадто далеко. Тому варто визнати, що в разі бойового зіткнення між Росією і США в Сирії, Пентагон зможе знищити військових РФ в рамках однієї повітряно-наступальної операції. Для цього США знадобиться не більше двох днів, може бути трохи більше.

Однак Сівков вважає, що до прямої війни між Росією і США на території Сирії не дійде. Москва, в разі необхідності продовження військових операцій на більш інтенсивному рівні, може залучити для цього російських добровольців, які будуть діяти разом з сирійською армією. «Тобто, повториться новий В'єтнам. Той же самий віддалений театр військових дій», - заявив експерт.

Нагадаємо, що тема можливого зіткнення Росії і США в Сирії стала обговорюватися в ЗМІ після того, як Вашингтон відмовився від подальших переговорів з Москвою щодо врегулювання в конфлікту в Сирії, а сторони звинуватили одна одну в порушенні угоди. Після цього стало відомо, що Росія доставила в Сирію батарею зенітно-ракетних комплексів С-300.

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