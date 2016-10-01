На Карибский бассейн надвигается самый мощный ураган

Ученые присудили урагану Мэттью, который сейчас передвигается по Карибскому морю, самую максимальную, пятую категорию опасности. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня ураган достиг Карибского бассейна.
Сотрудники Национального центра по изучению ураганов США сообщили последнюю информацию, согласно которой, в эти часы ураган на большой скорости приближается к берегам Ямайки, и эпицентр стихии сейчас находится всего в 700 километрах к юго-востоку от столицы государства. Исследователи также заявили, что ураган Мэттью стал самым мощным, начиная с 2007 года, и последний раз в Атлантическом океане бушевал ураган Феликс. По оценкам специалистов, через несколько часов Мэттью может поменять траекторию движения и резко повернет на север, и, скорее всего, это произойдет сегодня вечером по американскому времени (завтра утром по киевскому времени).
Урагану присуждают самую высокую степень опасности, когда его скорость достигает 178 километров в час, однако скорость Мэттью составляет приблизительно 185 километров в час. Эксперты не исключают, что ураган обрушится на страны Карибского бассейна, а также на восточное побережье Флориды в Соединенных Штатах.
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