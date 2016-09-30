Трамп пообіцяв безвізовий режим для громадян Польщі

Незважаючи на жорсткі погляди кандидата на пост президента США від Республіканської партії на імміграцію, політик не бачить загрози для країни з боку поляків. Мільярдер і кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що скасує візи для громадян Польщі в США в тому випадку, якщо стане президентом. Про це повідомляє replyua.net, з посиланням на «Польське радіо».
«Я сказав Дональду Трампу, що візове питання хвилює нас багато років. Трамп сказав мені, що, коли він стане президентом, він вирішить його одним з першочергових, адже поляки доброзичливі та працьовиті люди, тому кордони відкриють», - повідомив глава польсько-американського конгресу Франк Спула.
Крім того, польський консул в Чикаго Петр Яницький зазначив, що, незважаючи на жорсткі погляди кандидата на пост президента США від Республіканської партії на імміграцію, політик не бачить загрози для країни з боку поляків.
Польща – одна з п'яти країн Європейського Союзу, громадянам якої потрібна віза для в’їзду в США. Дональд Трамп неодноразово висловлювався проти іммігрантів, в тому числі, обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою.
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