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Трамп пообіцяв безвізовий режим для громадян Польщі

Трамп пообіцяв безвізовий режим для громадян Польщі
Незважаючи на жорсткі погляди кандидата на пост президента США від Республіканської партії на імміграцію, політик не бачить загрози для країни з боку поляків. Мільярдер і кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що скасує візи для громадян Польщі в США в тому випадку, якщо стане президентом. Про це повідомляє replyua.net, з посиланням на «Польське радіо».

«Я сказав Дональду Трампу, що візове питання хвилює нас багато років. Трамп сказав мені, що, коли він стане президентом, він вирішить його одним з першочергових, адже поляки доброзичливі та працьовиті люди, тому кордони відкриють», - повідомив глава польсько-американського конгресу Франк Спула.
Крім того, польський консул в Чикаго Петр Яницький зазначив, що, незважаючи на жорсткі погляди кандидата на пост президента США від Республіканської партії на імміграцію, політик не бачить загрози для країни з боку поляків.

Польща – одна з п'яти країн Європейського Союзу, громадянам якої потрібна віза для в’їзду в США. Дональд Трамп неодноразово висловлювався проти іммігрантів, в тому числі, обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

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