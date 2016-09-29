валюта
СпецтемаКирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році

Дутерте: военные учения с США продолжить нельзя прекратить

Дутерте: военные учения с США продолжить нельзя прекратить\
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Филиппин Родриго Дутерте опять озадачил всех своими высказываниями. В этот раз в недоумении находятся вооруженные силы страны – военное руководство Филиппин ждет от президента разъяснений о том, будет ли их страна продолжать сотрудничать с ВС Соединенных Штатов Америки или нет.

Филиппинские чиновники заявили сегодня, что «ожидают разъяснений от президента Родриго Дутерте о том, будут ли проводится совместные военные учения ВС США и Филиппин после того, как он обещал соблюдать подписанное оборонное соглашение, однако заявил, что проведение совместных военных учений прекратится. Проблема возникла из-за заявления Дутерте, высказанного им в среду во Вьетнаме о том, что «грядущие военно-морские учение ВМС США и Филиппин станут последними». Эти слова непредсказуемого и немногословного лидера загнали в тупик военное руководство страны. В этот же деть во время пресс-конференции глава МИД Филиппин заявил, что их страна «будет соблюдать многолетнее соглашение о военном сотрудничестве с США, а военные учения, запланированные на 2017 и 2018 год, будут проведены».

Горячая тема: Новый рейтинг Клинтон и Трампа после дебатов
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 сен 2016
9111

Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


Свежие новости

ООН о запрете Меджлиса: Ничтожное решение

Росія, Сирія і неспроможність ООН

Україна стягне з «Газпрому» три мільярди доларів

В Ялте появились ополченцы

Президент Німеччини розповів якими Європа бачить українців

Крымские ученые стали невыездными

Дутерте: военные учения с США продолжить нельзя прекратить

За що в Україні заборонили «С добрым утром, малыши»?

Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда

Дания усомнилась в перспективах сотрудничества с Еврокомиссией

Нусс: Россия провоцирует этническое и религиозное противостояние на территории украинского полуострова

Політик розповів про два способи покарання Росії

ЕС подал на Германию в суд

Депутати від БПП образились на Петра Олексійовича – блогер

Порошенко: Росія показує, що людство явно не застраховане від помилок минулого

Березовець: Андрей Шептицький – єдиний з усіх глав європейських церков встав на захист єврейського народу

Чому іноземці принижують українців

В Естонії більше не буде преси російською мовою

Віталій Портніков провів паралель між Гітлером, Сталіним і Путіним. Схожість – 99%

Портников: Путин – прямой наследник Сталина и Гитлера

 Новости за день