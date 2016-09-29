Дутерте: военные учения с США продолжить нельзя прекратить\

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Филиппин Родриго Дутерте опять озадачил всех своими высказываниями. В этот раз в недоумении находятся вооруженные силы страны – военное руководство Филиппин ждет от президента разъяснений о том, будет ли их страна продолжать сотрудничать с ВС Соединенных Штатов Америки или нет.
Филиппинские чиновники заявили сегодня, что «ожидают разъяснений от президента Родриго Дутерте о том, будут ли проводится совместные военные учения ВС США и Филиппин после того, как он обещал соблюдать подписанное оборонное соглашение, однако заявил, что проведение совместных военных учений прекратится. Проблема возникла из-за заявления Дутерте, высказанного им в среду во Вьетнаме о том, что «грядущие военно-морские учение ВМС США и Филиппин станут последними». Эти слова непредсказуемого и немногословного лидера загнали в тупик военное руководство страны. В этот же деть во время пресс-конференции глава МИД Филиппин заявил, что их страна «будет соблюдать многолетнее соглашение о военном сотрудничестве с США, а военные учения, запланированные на 2017 и 2018 год, будут проведены».
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