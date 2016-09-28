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Судья, критиковавший судебную систему Омана, арестован

Судья, критиковавший судебную систему Омана, арестован
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Омана сегодня задержали судью Нумани, критиковавшего судебную систему страны – информация об этом поступила от правозащитной группы.

Критика судебной системы Омана содержалась в периодическом издании, которое закрыли в понедельник. Согласно решению суда, содержащего приказ о прекращении юридического лица, газета «подрывала престиж государства». Все журналисты издания были арестованы, им грозят тюремные сроки за совершение государственного преступления. В газете была опубликована статья, критикующая судебную систему государства, обвиняющая Генерального прокурора страны и Верховный суд в злоупотреблении правами, а также коррупционных деяниях, совершенных в 2014 году. Речь идет о нескольких уголовных делах, в которых были вынесены обвинительные приговоры – по мнению издания, судьи были подкуплены с целью осуждения нескольких конкретных руководителей частных компаний.

Представители полиции отказались комментировать задержание Нумани. Госдепартамент США заявил в понедельник, что Соединенные Штаты Америки «очень обеспокоены вынесенными судебными решениями против издания и судьи».

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