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Після смерті у віці 93 років Шимон Перес став донором

Після смерті у віці 93 років Шимон Перес став донором
Після того, як помер Шимон Перес у віці 93-х років, рогівка його ока була використана для пересадки іншій людині. Про це сьогодні, 28-го вересня, повідомляє видання Reuters, посилаючись на інформацію від сина Хемі та зятя Рафі Вальдена померлого, передає replyua.net.

Як переконує зять, а він же і особистий лікар колишнього президента Ізраїлю, Перес пішов з життя без страждань. Перед своєю смертю Шимон Перес підписав угоду у якості донора з волонтерською організацією «Adi», яка координацією займається трансплантації органів по всій території Ізраїлю. Перес підписав дану угоду при свідоцтві 250-ти людей, яким вже були пересаджені органи. Як зазначалося раніше, Шимона Переса відправили до лікарні у зв’язку з приступом інсульту.

Це трапилося приблизно два тижні тому. Лікарям вдалося покращити його становище, проте у вівторок, 27-го вересня 2016 року почалося раптове погіршення здоров’я колишнього президента Ізраїлю, після чого він помер. Він був главою держави з 2007 по 2014 рік. У 1994 році Переса нагородили Нобелівською премією за досягнення в області встановлення миру на Близькому Сході. Більше про його досягнення можна знайти на сторінках мережі Інтернет.

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