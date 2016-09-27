Украина во время американских дебатов осталась за кадром – эксперт

Основные конкуренты в борьбе за пост президента США – Хиллари Клинтон и Дональд Трамп – при почти двухчасовых первых телевизионных дебатах успели обсудить нехватку рабочих мест, налоги, насилие полиции и право на владение оружием. По внешней политике речь шла в основном о безопасности. В этом контексте обсуждали борьбу с международной террористической организацией ИГ и ядерный потенциал. А вот украинский вопрос так и не прозвучал. Ни Трамп, ни Клинтон, которую считают более благосклонной к Украине, не упомянули об аннексии Крыма или конфликт на Донбассе, передает replyua.net.
Хотя об угрозах со стороны России все же прозвучало. Однако, о сугубо американских, касающиеся недавних кибератак, в том числе и на Национальный комитет Демократической партии США, в причастности к которым подозревают российские спецслужбы.
В общем, как отмечают обозреватели, телевизионные дебаты в США на этот раз особенно важны. Причина – практически равные рейтинги основных кандидатов, разница между которыми колеблется в пределах нескольких процентов. Этот аспект порождает и невероятный интерес со стороны населения. По предварительным оценкам, аудитория только первых дебатов между Клинтон и Трампом может достичь рекордных ста миллионов зрителей. В то же время, по мнению журналиста Ивана Яковины, который подробно освещает избирательный процесс в США, количество избирателей, которые еще не определились и могут изменить свою позицию в ходе дебатов, составляет 20-30 процентов.
«Учитывая, что разница между кандидатами сейчас составляет не более одного-трех процентов, то победа на дебатах того или иного кандидата может обеспечить ему победу на выборах. Только важно помнить, что будут еще два раунда дебатов плюс дебаты между кандидатами в вице-президенты. Поэтому, даже если кто-то проигрывает, то шанс отыграться все еще будет оставаться, хоть он и будет призрачным, ибо первые дебаты запомнятся больше», - считает журналист.
Приоритет при первой телевизионной «схватке» Клинтон и Трампа получили внутренние проблемы США. Их обсуждение заняло большую часть времени и внимания кандидатов, хотя украинского зрителя интересовали гораздо меньше. Вопрос дальнейшей поддержки Украины, позиции участников по конфликту на Донбассе или аннексии Крыма могли прозвучать в заключительной части дебатов, где обсуждались вопросы безопасности. Однако, в этот день оба кандидата решили обойти эти темы. По мнению директора Центра исследования Восточной Европы в Вашингтоне Николая Воробьева, если об Украине и заговорят на следующих дебатах, которые состоятся уже в октябре, то исключительно в контексте противостояния с Россией.
«Основная причина, почему о нас не говорили сегодня – Украина сейчас не на первом месте во внешней политике Соединенных Штатов Америки. Есть темы куда важнее для американцев – это ядерные испытания Северной Кореи, это угроза, в том числе экономическая, со стороны Китая и так далее. Украина не входит даже в топ-10 тем для США», - объясняет Воробьев.
Еще до дебатов кандидаты от Республиканской и Демократической партий неоднократно высказывали свою позицию в отношении Украины. Так, Хиллари Клинтон еще с 2014 года последовательно выступает за ужесточение санкций в отношении России. Бывшая госсекретарь США в свое время даже сравнила Путина с Гитлером в связи с аннексией Крыма.
В свою очередь Дональд Трамп, наоборот, не скрывает своего благосклонного отношения к Владимиру Путину и его политике. Более того, заявлял, что в случае его победы на выборах, готов рассмотреть отмену санкций и признание Крыма российским. За такие заявления в США Трамп постоянно подвергается жесткой критике. Клинтон не упустила случай еще раз «уколоть» этим своего оппонента и во время дебатов.
Оппоненты вспомнили друг другу громкие и уже давние «грехи». Так Клинтон в очередной раз упрекнула кандидата-республиканца за то, что тот не публикует свои налоговые декларации, на что Трамп ответил, что сделает это сразу после того, как бывший госсекретарь покажет тысячи отправленных ею из своей почты и удаленных, писем.
Телекомпания CNN, ссылаясь на итоги опроса, проведенного сразу после завершения дебатов, назвала победителем Хиллари Клинтон. Согласно результатам опроса зрителей телевизионщиками, Клинтон признали победителем 62% опрошенных, а Трампа – 27%. Следующие дебаты состоятся 9 и 19 октября. Выборы президента США запланированы на 8 ноября этого года.
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