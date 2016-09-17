Ученые сделали новое открытие о Марсе

Астрономы сделали сенсационное открытие: согласно результатам нового исследования, реки и озера на Марсе существовали даже в те времена, когда, по мнению исследователей, изучавших планету ранее, планета была безводной и холодной. Как передает replyua.net, такое исследование было проведено на основе снимков, полученных зондом МРО.
Свой доклад ученые опубликовали в одном из научных изданий и отметили, что на Марсе и сейчас существуют долины, по которым пресная вода стекается в котловины озер. По словам Шэрон Уилсон, одного из авторов исследования, проведенного Смитсоновским институтом в США, некоторые озера на красной планете были переполнены, и вода со временем вышла из берегов. Это свидетельствует о том, что раньше на планете было очень много источников воды.
Однако многие ученые не согласны с такими выводами и уверены, что Марс всегда оставался очень холодной планетой, а вода присутствовала на нем очень давно и лишь в отдельные отрезки времени. Однако это исследование опровергает все прежние теории и подтверждает только одну – вода на Марсе появилась намного раньше, чем считали ученые.
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