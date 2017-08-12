Свитолина была вынуждена прервать ответственный матч из-за плохой погоды

Элина Свитолина, лучшая украинская теннисистка, не смогла доиграть свой матч в четвертьфинале престижного турнира, проходящего в Торонто.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, матч был прерван по причине плохой погоды. Организаторы турнира при этом сообщили, что матч обязательно состоится – 12 августа в 18 часов по местному времени. Нужно отметить, что перенос матча украинской теннисистке был на руку. Ее противницей в четвертьфинале оказалась Гарбинье Мугуруса, которая выиграла Уимблдон в этом году. Спортсменки успели отыграть только один сет, который закончился не в пользу одесситки – со счетом 6:4.
Еще во время игры начался дождь, который потом перерос в сильнейший ливень, и девушки уже не могли физически продолжать матч. Напомним, что в одной восьмой финала Свитолина победила легендарную Винус Уильямс со счетом 6:2, 6:1. Призовой фонд престижного турнира, проходящего в Канаде, достигает 2 миллионов 700 тысяч долларов.