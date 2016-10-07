Свитолина одержала головокружительную победу над Гавриловой

В четверть финале престижного турнира, который проходит в Китае, украинка легко обыграла москвичку, которая представляет Австралию. Как передает replyua.net, Элина Свитолина теперь в полуфинале China Open после победы над Дарьей Гавриловой. Свитолиной понадобилось два сета, чтобы разобраться со своей соперницей.
Первая партия для Элины была очень сложной, и только примерно через час напряженной борьбы болельщики поняли, что сегодня удача на стороне украинской теннисистки. Победа Свитолиной была определена в тайм-брейке – во втором сете москвичка «досрочно» отказалась от борьбы за победу при счете 3:1, и, скорее всего, Свитолина просто вымотала Гаврилову. В итоге Элина одолела соперницу со счетом 7:6 (7:3), 6:1.
В полуфинале турнира соперницей 22-летней одесситки станет или представительница Казахстана Ярослава Шведова, или представительница Польши Агнешка Радваньска. Накануне Свитолина пробилась в четверть финал, сенсационно вырвав победу у Анжелик Кербер, первой ракетки мира, представляющей Германию. Призовой фонд турнира в Китае превышает пять миллионов долларов.
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