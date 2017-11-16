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Блогер: теперь все стало на свои места – совсем скоро от «Динамо» останется только одно название и легендарная история

Блогер: теперь все стало на свои места – совсем скоро от «Динамо» останется только одно название и легендарная история
Недавно в сети появилась аудиозапись разговора олигархов Игоря Коломойского и Игоря Суркиса. Суркис-младший оправдывается, мол, не общается с кумом Путина Виктором Медведчуком. Фигурировали в разговоре и довольно известные личности – Левочкин, Клюев, Фирташ. Ближе к концу разговора Коломойский смеется над Суркисом и иронизирует относительно того, что второй пообещал перестать финансировать «Динамо», на что ему Суркис отвечает, что ему лишь бы соскочить, а, что будет с «Динамо» абсолютно все равно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, запись аутентичная, и вполне совпадает с дальнейшими действиями президента «Динамо». Блогер рассказывает, что с 2015-года канал «2+2», где у Суркиса часть акций, должен УЕФА более полутора миллионов евро за трансляцию еврокубков в сезонах 2013-2015 годов. Отсюда же и самоуверенное поведение «Динамо» - отказ ехать на матч в Мариуполь. Так же, приблизительно с 2015-го года пошла тотальная распродажа футболистов, а за покупки перестали платить. Недавно была опубликована информация о том, что «Динамо» должно швейцарскому «Базелю» за Драговича и Дерлиза огромную сумму – 4 300 000 евро.

Кирилл Сазонов подчеркивает, что при этом, долг был скрыт и во время прохождения аттестации в ФФУ документы для лицензии УЕФА были подделаны. Теперь клуб на особом контроле в УЕФА. Политолог отмечает, что теперь наконец-то понятны причины, по которым клуб катится в пропасть и очевидным стал наконец-то факт, что руководство целенаправленно уничтожает гранд украинского футбола.
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