Суркис: Не понимаю, на что обижается Маркевич. Похоже, это старческий маразм»

Игорь Суркис, президент «Динамо» Киева, прокомментировал матч против «Шахтера», а также критику в адрес своей команды от Мирона Маркевича, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
«Поверьте, интрига еще будет. Я это вам обещаю. Рано вручать "Шахтеру" золотые медали. Помирились ли мы с Шевченко? Мы и не ссорились. Я ему сказал, что надо объединить клубы между собой для хорошей сборной.
А если Маркевич хает "Динамо" огульной критикой... Не понимаю, на что он обижен. Создается впечатление, что это старческий маразм. Я его никогда не приглашал в "Динамо" и не приглашу», - заявил президент клуба.
По его словам, если Маркевич считает, что в киевском «Динамо» играют плохие спортсмены, почему-то он не приглашает по десять игроков в разные сборные, - к примеру, можно позвать пятерых бразильцев из того же «Шахтера». Также Суркис во время интервью раскритиковал председателя комитета национальных сборных ФФУ, прокомментировав договорной матч между «Карпатами» и «Металлистом».