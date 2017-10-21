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В рейтинге коэффициентов УЕФА Украина поднялась на одну позицию

В рейтинге коэффициентов УЕФА Украина поднялась на одну позицию
Украина переместилась на одну позицию выше в рейтинге коэффициентов УЕФА, сыграв матчи третьего тура групповой стадии еврокубков и опередив Бельгию. Как информирует replyua.net, теперь Украина находится на восьмой строчке таблицы, сообщает ТСН.

Украина заработала один балл благодаря результативным матчам, сыгранным «Динамо», «Зарей» и «Шахтером». На первом месте сейчас находится Испания с коэффициентом 93,9, на втором – Англия (67,8), тройку лидеров замыкает Италия с коэффициентом 66,2. Пока Украину опережают Португалия, Россия, Франция и Германия.

Однако есть и чему порадоваться – Украина пока обгоняет в таблице другие довольно сильные страны. Напомним, что сборная Украины не поедет на Чемпионат мира по футболу, который пройдет через несколько месяцев в России. В решающей игре с хорватами наша сборная уступила со счетом 0:2.
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