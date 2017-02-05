В Испании ультрас развернули протестную кампанию против Романа Зозули

Радикально настроенные испанские футбольные болельщики — ультрас клуба «Райо Вальекано» — продолжают протестовать против перехода украинского футболиста из сборной страны Романа Зозули в испанский клуб. Как сообщает replyua.net со ссылкой на опубликованные в соцсетях Facebook и Twitter фото агрессивных плакатов против Зозули, радикальные футбольные болельщики таким образом пытаются сообщить футболисту, что «ему здесь не рады».
Как видно на фото, по улицам Мадрида ультрас расклеивают плакаты, на которых изображён Роман Зозуля. Его портрет перечеркнут красной линией, а сразу под фотографией ультрас разместили недвусмысленный лозунг «Not Welcome», при помощи которого они выражают свой протест против Зозули. Известно, что подобные плакаты можно встретить в самых неожиданных местах: на витражных окнах кафе и магазинов, в общественном транспорте.
Напомним, инцидент с Романом Зозулей в Испании произошёл 31 января 2017-го года, когда стало известно о его планах перейти в испанский клуб. Ультрас отреагировали на это событие радикальным образом: они обозвали Зозулю «нацистом», а также призвали не уходить из сборной Украины.