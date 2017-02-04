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Відомий футболіст під алкоголем побив свою подружку

Відомий футболіст під алкоголем побив свою подружку
Центральний захисник футбольного клубу «Атлетико» Лукас Ернандес потрапив до поліцейського відділку в Іспанії за те, що він у нетверезому вигляді наніс своїй подружці тілесні ушкодження. Про це у суботу, 4-го лютого, повідомляє видання «El Pais», інформує replyua.net.

Згідно з повідомленням, інцидент трапився напередодні у будинку 20-ти річного футболіста. У стані алкогольного сп’яніння молодий французький спортсмен накинувся на свою дівчину з кулаками, в результаті чого її було госпіталізовано. На даний момент життю молодої дівчини нічого не загрожує. Незабаром має відбутися суд над насильником, який, скоріше за все, прийме рішення щодо порушення кримінального провадження.

В той самий час зазначається, що сама потерпіла досі не подавала заяву до поліції і чекає на консультацію з адвокатом. Як відомо, Ернандес народився в Марселі. Але вже в 11-річному віці його родина переїхала до Мадриду. В поточному сезоні він провів 11 матчів у складі «Атлетико». У повідомленні вказується, що раніше футболіст не мав проблем з законом. Як відомо, іспанські та французькі футболісти не рідко вирізняються скандальною поведінкою як під час футбольних матчів, так і в своєму світському житті.
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