Путін та "Красава"

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вручив незвичайний подарунок президенту Російської Федерації Владимиру Путину – м’яч «Красава», який було спеціально створено для матчів Кубка конфедерації 2017 року. про це сьогодні, 25-го листопада, пише російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
У відповідь Путін заявив, що у Росії до футболу ставляться з любов’ю та повагою. Також російський президент виразив своє сподівання, що ці слова будуть підтверджені високою якістю проведення Кубку. Інфантіно в свою чергу виразив вдячність президенту та уряду Російської Федерації за допомогу в підготовці до змагань. Потім президент ФІФА зазначив, що вже протягом 20 років займається організацією футбольних подій. «Я маю великий досвід співпраці з російським урядом. І кожного разу я міг спостерігати високий рівень готовності до співпраці. Це дійсно вражає і надихає», - сказав Інфантіно.
«Я переконаний, що в наступні два роки світ зможе відкрити для себе ту Росію, яку вони е ніколи не бачили. Це будуть незабутні події не тільки для РФ, але і для усього світу», - додав він. Як відомо, Кубок конфедерації в 2017 році відбудеться у Росії. Ще через рік заплановано там же провести Чемпіонат світу.
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