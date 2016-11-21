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Скандальний камінаут: Роналду зізнався у нетрадиційній орієнтації

Скандальний камінаут: Роналду зізнався у нетрадиційній орієнтації
Зарубіжні ЗМІ повідомляють скандальну новину – мовляв, один із кращих футболістів сучасності Криштіану Роналду зізнався, що належить до сексуальних меншин, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікацію «ДС».

Так, напередодні одна з іспанських радіостанцій розкрила зміст розмови, яка відбулась у чоловічій роздягальні після гри з командою «Атлетіко». Джерела радіостанції повідомили, що, коментуючи сутичку з гравцем суперника Коке, Роналду сказав: «Він обізвав мене геєм, на що я відповів, що, нехай я гей, але дуже багатий». Сам футболіст, його близькі особи та представники поки що ніяк не коментували це скандальне повідомлення.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду душ Сантуш Авейру є гравцем національної збірної Португалії, а також виступає за іспанський футбольний клуб «Реал Мадрид». Його неодноразово називали одним із кращих футболістів сучасності. Крім того, у 2013 році за його трансфер з «Манчестер Юнайтед» було заплачено рекордну суму – вісімдесят мільйонів фунтів стерлінгів. Зауважимо, що світові ЗМІ і раніше неодноразово висловлювали припущення щодо належності Роналду до осіб нетрадиційної орієнтації, проте точних даних з цього приводу поки що немає.
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