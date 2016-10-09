Результаты футбольного матча Украина-Косово

Как информирует replyua.net, сборная Украины по футболу сегодня одержала первую победу в квалификации – результаты матча с Косово порадовали всех болельщиков украинских футболистов, а также тренера сборной Андрея Шевченко.
Сегодняшний матч, являющийся отборочным турниром перед чемпионатом мира 2018 года, закончился со счетом 3:0 в пользу украинской сборной по футболу. Первый гол в ворота сборной Косово удалось забить Артему Кравцу, это произошло на тридцать первой минуте матча. В первом тайме украинским футболистам не удалось достичь больших результатов, однако еще два гола они забили во время второго тайма. На восемьдесят первой минуте гол забил Андрей Ярмоленко, получив пас Александра Караева, а на восемьдесят седьмой – Руслан Ротань.
Эта победа для Украинской сборной стала первой в квалификации. Как известно игра состоялась на стадионе Юзефа Пилсудского в Кракове. Поскольку число зрителей на стадионе организаторы ограничили одной тысячей человек, болельщиков было не много. Матч состоялся несмотря на то, что государство Косово так и не было признано Украиной – именно это стало причиной его проведения на «нейтральной территории».
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