Кличко: если я еще раз проведу поединок с Джошуа, поверьте мне, - это точно не из-за денег

Владимир Кличко, самый известный украинский боксер в мире, прокомментировал возможный поединок-реванш против Энтони Джошуа, отметив, что деньги для него никогда не были главной мотивацией.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, спортсмен отметил, что он всегда идет только побеждать, и это его главная цель, поэтому не исключено, что он захочет провести поединок, и неудачи в карьере случаются у каждого спортсмена, и не успехи его поднимали – он рос исключительно на поражениях. « Цифры я не буду комментировать. Это просто бизнес, ни больше, ни меньше. Но деньги никогда не были главной мотивацией для меня. Я просто хочу побеждать. Это моя мотивация. Деньги – только подтверждение успеха», заявил Кличко.
Также он отметил, что после поединка не чувствовал себя неудачником, однако именно в бое против Джошуа он приобрел нечто ценное и главное, и именно этот бой принес ему признание и уважение. Напомним, что реванш может состояться уже этой осенью.