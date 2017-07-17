Рябинский рассказал о матче-реванше между Джошуа и Кличко

Андрей Рябинский, промоутер российского боксера Поветкина, заявил, что между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко была достигнута договоренность на проведение поединка-реванша.
Как информирует replyua.net, об этом известный промоутер написал на своей странице в Твиттере, отметив, что уже даже известно о предварительных месте и дате проведения боя. «Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре, в Лас Вегасе», отметил Рябинский. Ранее вице-президент одной из американских телекомпаний сделал заявление о том, что в самые ближайшие дни представители боксеров сделают заявление о предстоящем поединке.
Напомним, что Кличко никаких комментариев о реванше не давал, - напротив, он не раз отмечал, что может завершить карьеру. Джошуа и Кличко встречались на ринге 29 апреля, и украинский спортсмен потерпел второе поражение подряд – за полтора года до поединка с Джошуа он встречался в ринге с еще одним британцем, Тайсоном Фьюри.