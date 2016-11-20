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На вечере бокса Гвоздик одержал еще одну красивую победу - видео

На вечере бокса Гвоздик одержал еще одну красивую победу - видео
Сегодня утром по киевскому времени (вечером 19 ноября по времени США) прошел большой вечер бокса в американском Лас-Вегасе, где главными героями стали Андре Уорд и Сергей Ковалев, схлестнувшиеся в поединке, передает replyua.net. Однако потом внимание было приковано к украинскому спортсмену Александру Гвоздику.

В андеркарте он провел вторую защиту пояса NABF в полутяжелой весовой категории. Соперником украинца стал Айзек Чилемба, малавиец. После восьмого раунда соперник Гвоздика заявил, что не будет продолжать бой. Позже стало известно, что боксер получил серьезную травму руки. Техническим нокаутом рефери присудил победу Александру Гвоздику. Напомним, что для украинского боксера на профессиональном ринге эта победа стала уже двенадцатой по счету.

На вечере бокса также присутствовали еще два наших боксера – Александр Усик и Василий Ломаченко. В настоящее время спортсмены также находятся в Соединенных Штатах и продолжают тренировки перед ответственными поединками. Соперником Усика будет Табисо Мчуну, а соперником Ломаченко – Николас Уолтерс.

На вечере бокса Гвоздик одержал еще одну красивую победу - видео


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