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Тайсон Фьюри сделал сенсационное признание

Тайсон Фьюри сделал сенсационное признание
Тайсон Фьюри сделал заявление о том, что не хочет больше жить, а из-за возникшей недавно депрессии он пристрастился к кокаину. Как передает replyua.net, британский боксер дал интервью изданию Rolling Stone и отметил, что чувствовал себя абсолютно счастливым во времена, когда у него еще не было чемпионских поясов, и слава его не тяготила, а люди не уделяли его персоне столько внимания.

«Сейчас я посещаю психиатров, и они диагностировали маниакальную депрессию. Проблемы со здоровьем возникли из-за спорта и завоеванных титулов, а также из-за недооценки болельщиков. Бокс был смыслом моей жизни, но, когда я достиг всего, что только возможно, все превратилось в хаос, и теперь я ненавижу бокс», заявил Фьюри. Также он отметил, что в последнее время не хочет просыпаться и каждый день надеется, что умрет.

«Так нельзя говорить, когда у тебя трое замечательных детей и жена, правда? Но я действительно не хочу больше жить», признается спортсмен. Боксер подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что он начал употреблять кокаин, а также неделями не посещал тренировки. Напомним, что ранее Фьюри объявлял о завершении карьеры.

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