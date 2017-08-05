Назван состав сборной Украины на летний ЧМ по биатлону в России

В российском Чайковском с 25 по 27 августа пройдет летний Чемпионат мира по биатлону, в котором также примут участие и спортсмены из Украины.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в рамках турнира состоятся спринты, гонки преследования, а также смешанные эстафеты. Мужскую сборную Украины на мировом чемпионате будут представлять Александр Жирный, Денис Насыко, Антон Мигда, Александр Морьев, Максим Ивко и Андрей Доценко. Женская сборная будет представлена биатлонистками Юлией Журавок, Марией Панфиловой, Марией Кручовой, Яной Бондарь и Надеждой Белкиной. Нужно отметить, что, несмотря на межсезонье, биатлонная жизнь бурлит даже летом – спортсмены проводят сборы, корректируют свою стрельбу, а также периодически отдыхают.
Недавно прошли соревнования Блинк, где большое количество биатлонистов было заявлено от Норвегии. А Кайса Макарайнен, одна из лучших биатлонисток планеты, участвовала в турнире по спортивному ориентированию. Как правило, отпуск биатлонистов продолжается всего несколько недель – сразу после окончания сезона.