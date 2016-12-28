Рождественская гонка звезд: смотрим вечером в прямом эфире

В 18 часов 30 минут по киевскому времени в Гельзенкирхене традиционно пройдет Рождественская гонка звезд, в которой примут участие сильнейшие биатлонисты планеты, информирует replyua.net. Это биатлонное зрелище считается одним из самых захватывающих – победители получают солидные денежные призы.
По традиции в каждой такой коммерческой гонке всегда участвуют и два биатлониста из Украины. Сегодня нашу страну будут представлять Сергей Семенов и Елена Пидгрушная. Состав участников будет интересным – от Франции заявлены Жан-Гийом Беатрикс и Анаис Бескон, от России – Алексей Волков и Ольга Подчуфарова, от Канады – Макс Дэвис и Мэган Тэнди, от Австрии – Симон Эдер и Юлия Швайгер, от Норвегии – Ларс Биркеланд и Фанни Биркеланд, от Италии – Доминик Виндиш и Доротея Вирер, от Чехии – Михал Шлезингер и Габриэла Коукалова, а Германию будут представлять две пары – Эрик Лессер и Франциска Хильдебранд, Симон Шемп и Франциска Пройс.
Гонку можно посмотреть в прямом эфире на портале Спортбокс, а также на Матч! Арена и на Евроспорте. Напомним, что следующий этап Кубка мира по биатлону стартует уже в новом году, 5 января.