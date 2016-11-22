Старт биатлонного сезона: расписание гонок первого этапа

27 ноября фанатов биатлона ждет самое радостное событие в году – начало нового сезона, передает replyua.net. Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде – по старой, доброй традиции.
В первый соревновательный день зрители смогут увидеть сразу две гонки – смешанную эстафету, которая начнется в 16 часов 30 минут по киевскому времени, и смешанную эстафету (супермикст), начало которой запланировано на 19 часов 10 минут. Следующая гонка, индивидуалка у женщин, состоится только первого декабря, начало – в 19 часов по киевскому времени. 2 декабря в это же время поклонники биатлона смогут посмотреть мужскую индивидуальную гонку.
А вот третьего декабря у болельщиков будет снова двойной праздник – две спринтерские гонки. Женский спринт стартует в 12 часов 45 минут по киевскому времени, мужской спринт – в 15 часов 45 минут. Завершится первый этап Кубка мира 4 декабря двумя гонками преследования. Женщины выйдут на старт в 12 часов 15 минут, мужчины будут соревноваться чуть позже – в 14 часов 20 минут.
В прямом эфире все гонки без рекламы можно будет посмотреть на канале Спортбокс, а также на «Матч! Арена».
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