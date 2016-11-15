Биатлонистку Абрамову дисквалифицировали за допинг

Ольга Абрамова, биатлонистка основной сборной Украины, получила годовую дисквалификацию за употребление допинга, информирует replyua.net со ссылкой на решение дисциплинарной комиссии IBU. Владимир Брынзак, президент Федерации биатлона Украины, уже прокомментировал решение и отметил, что срок дисквалификации закончится в начале февраля следующего года, то есть меньше, чем через три месяца.
О дисквалификации Абрамовой долго умалчивали, хотя положительная допинг-проба на мельдоний была взята у спортсменки еще в прошлом сезоне. В заявлении Федерации биатлона Украины также говорится о том, что Абрамова не принимала мельдоний умышлено, и «состава преступления» нет. После изучения всей документации ФБУ собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который находится в Лозанне.
Напомним, что наши биатлонисты Сергей Семенов и Елена Пидгрушная подтвердили своей участие в Рождественской гонке, которая состоится 28 декабря в Гельзенкирхене. Помимо украинских спортсменов, участие в коммерческой гонке также подтвердили еще четыре пары биатлонистов из Германии, Австрии, Италии и Чехии. Весь состав пока еще не определен.
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