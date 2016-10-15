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В сети появился первый снимок Бьорндалена и Домрачевой с дочерью

В сети появился первый снимок Бьорндалена и Домрачевой с дочерью
Сегодня биатлонисты Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален впервые выложили в Интернет совместный снимок, сделанный во время прогулки с дочерью, появившейся на свет 1 октября. Как передает replyua.net, фотографию разместил на своей странице в Фейсбуке знаменитый норвежец.

Снимок был подписан на русском языке, и, судя по всему, его подписывала Дарья – «Семейная прогулка на свежем воздухе, сладкий сон Ксюши». Нужно отметить, что до сегодняшнего дня супружеская пара не называла имени дочери, но сегодня раскрыла «секрет» - малышку назвали славянским именем. Нужно напомнить, что Оле-Эйнар Бьорндален уже долгое время находится в Минске вместе со своей женой, и Домрачева рожала дочь в самом обычном роддоме, но в платной палате.

Роман самых титулованных биатлонистов планеты начался еще несколько лет назад, однако они до последнего его скрывали, хотя и появлялись вместе на различных мероприятиях. О том, что он станет отцом, Бьорндален рассказал на пресс-конференции этой весной, а летом биатлонисты сыграли скромную свадьбу. Для белоруски – это первый брак, для норвежца – второй, недавно он развелся с биатлонисткой Натали Сантер.

В сети появился первый снимок Бьорндалена и Домрачевой с дочерью

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